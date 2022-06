Fisco:Zafarana, su bonus crediti fiscali fittizi per 5,6 mld

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Sui bonus stanziati dal governo per far fronte all'emergenza economica dovuta alla pandemia sono state scoperte in pochi mesi truffe per 5,6 miliardi. Il dato è stato ribadito dal comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana nel corso del suo intervento al Quirinale davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni del 248esimo anniversario del Corpo.

"Negli ultimi mesi - ha spiegato Zafarana - sul piano operativo è emersa in modo importante la capacità di dare risposte concrete in tempi molto veloci: è accaduto ad esempio con la vicenda dei crediti fiscali fittizi connessi ai bonus edilizi. Nell'arco di pochi mesi abbiamo attivato su tutto il territorio nazionale una serie di investigazioni che ci hanno consentito di accertare complessivamente crediti fiscali fittizi per 5,6 miliardi". Di questi, ha sottolineato il numero uno della Guardia di Finanza, "2,5 sono stati sequestrati e, purtroppo, 2 miliardi sono stati monetizzati". Una "capacità di reazione" da parte della Gdf, ha aggiunto Zafarana, che riguarda anche tutte le attività volte alla tutela delle risorse del Pnrr e che è stata dimostrata anche in occasione del congelamento dei beni riconducibili a cittadini russi inseriti nella black list dell'Ue: "poco meno di 1,8 miliardi in pochi giorni".

Da parte della Guardia di Finanza c'è dunque "una fortissima attenzione - ha concluso Zafarana - da un lato ad assicurare alla giustizia i responsabili" delle truffe e delle frodi e "dall'altro a recuperare quanto più possibile di quanto viene sottratto alle casse dello Stato". (ANSA).