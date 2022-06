Fisco:Minenna,nessuna multa,imposta biliardini c'è da 20anni

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Esiste un'imposta che chi mette questi biliardini nei propri esercizi versa da quasi 20 anni, un fisso, una decina di euro al mese" e "l'agenzia ha semplificato un obbligo di legge in una autocertificazione, ha fatto una proposta emendamento per creare un'ulteriore semplificazione, che consente all'agenzia dopo alcune verifiche di eliminare queste autocertificazione, non abbiamo dato mandato agli organi ispettivi di emettere sanzioni perche siamo in un periodo transitorio e, per la quarta volta, abbiamo riaperto i termini per presentare le autocertificazioni per i ritardatari". Vuole spazzare via ogni dubbio il direttore dell"Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna, intervistato su Radio Capital dopo l'allarme dei balneari delle prime multe per chi aveva nel proprio stabilimento un biliardino anche ad uso gratuito.

"L'agenzia -spiega Minenna - ha semplificato la disciplina del 2012 che era dormiente che è diventata operativa, trasformando un obbligo di legge in una autocertificazione" e "se l'oratorio fa l'oratorio, il gioco viene dato a titolo gratuito, se invece c'è un bar si capisce che è un altro tipo di attività" Secondo questa "autocertificazione devo rispettare delle regole che sono sul nostro sito, dedicate alle persone che possano giocare in santa pace". (ANSA).