Fisco: Trano (Alt), da governo no riduzione pressione tasse

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "È lampante, evidente ed inoppugnabile che si vuole aumentare le tasse in questo Paese, altrimenti avreste votato compatti l'emendamento che puntava a ridurre progressivamente la pressione tributaria e contributiva, quindi il cuneo fiscale, con l'obiettivo di riallinearla la media europea". Lo afferma Raffaele Trano, deputato di Alternativa, commentando la decisione dell'assemblea di Montecitorio di bocciare il suo emendamento (1.3) alla delega fiscale.

"Si trattava di una proposta molto chiara - prosegue - che non lasciava spazio ad equivoci ed ambiguità. Se noi ci allineassimo alla media europea le famiglie italiane risparmierebbero 1500 € di tasse l'anno, che con gli aumenti di luce, gas ed inflazione sarebbero di grande utilità". "Peccato che i migliori - conclude l'esponente di Alternativa - insieme a questa raffazzonata maggioranza abbiano bocciato l'unico emendamento che avrebbe dato senso a questa legge delega che serve più per dimostrare ai tavoli UE che uno straccio di riforma si è fatto piuttosto che rendere un servizio utile ai cittadini, ai contribuenti e al Paese". (ANSA).