Fisco: Rixi, proprietari case vanno difesi e non tartassati

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "La posizione della Lega è contraria a qualsiasi forma di Patrimoniale o tassazione sulla casa.

Milioni di italiani hanno comprato la casa con fatica e sudore grazie al lavoro. Visto che la nostra Costituzione riconosce la proprietà privata all'articolo 42, bisogna difenderla e far capire che gli italiani che possiedono la casa vanno difesi e non tartassati. La Lega e il centrodestra non permetteranno a questo governo di mettere una Patrimoniale, per cui se Pd e M5s vorranno uscire dall'esecutivo saranno liberi di farlo". Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della Commissione trasporti. (ANSA).