Fisco: Gasparri, detassare calciobalilla, situazione assurda

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Ho presentato una interrogazione per fare chiarezza in merito alla notizia di nuove tasse che andrebbero a colpire bar e stabilimenti balneari, rei di far praticare il temibilissimo gioco d'azzardo del calciobalilla. Ci sarebbe da scherzare se, purtroppo, come spesso accade in Italia, norme e cavilli non servissero a rendere difficile la vita a chi cerca di andare avanti con una piccola impresa.

Paragonare per freddi calcoli vessatori i biliardini ai video poker e a tutte quelle attività che sono un vero pericolo per la collettività, creando dipendenze e rovinando intere famiglie, è assurdo e intollerabile". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri "Per questo ho chiesto al ministro competente di tornare sui suoi passi ed evitare che gli esercenti siano costretti, per incassi di poche centinaia di euro, a riporre negli sgabuzzini l'amato passatempo di tante estati. Detassiamo il calciobalilla, passione nella vita di tutti", conclude. (ANSA).