Fisco: Fratoianni, per essere equo intervenga su diseguaglianze

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Io penso che la leva fiscale dovrebbe essere quello strumento per provare a correggere alcuni dei problemi che attraversano la nostra società, e qual è la malattia più grave di cui soffre il nostro Paese? La malattia più grave di cui soffre l'Italia si chiama diseguaglianza, questo Paese è ammalato di diseguaglianza. La distribuzione della ricchezza fotografa questa malattia in modo plastico: per Banca d'Italia l'1% dell'italiani, cioè 600.000 persone detiene il 25% di tutta la ricchezza netta del Paese. E questo mentre la stragrande maggioranza delle famiglie vive una condizione che progressivamente si aggrava sempre più, con l'inflazione galoppante, con le conseguenze economiche della guerra e della crisi energetica, con i salari sempre più bassi . Allora io penso che una riforma del fisco che voglio intervenire con efficacia ed equità dovrebbe avere l'obiettivo di intervenire su questa forbice. Per questo bisognerebbe andare nella direzione opposta a quella decisa dal governo". Lo afferma intervenendo nell'aula di Montecitorio il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni nel corso del dibattito sulla delega fiscale, presentando gli emendamenti di SI alla delega fiscale.

"Vedete sulle tasse - prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - la destra di questo Paese ha un' idea: la flat tax, un'aliquota unica per tutti, l'idea di chi dice che non dobbiamo mai aumentare le tasse, che non bisogna toccare la casa degli italiani come se gli italiani o le italiane fossero tutti uguali, ma cari colleghi non è vero che gli italiani sono tutti uguali, non è vero che le case degli italiani sono tutti uguali. La crisi non sta colpendo gli italiani, tutti allo stesso modo. Noi diciamo che di fronte a questa indecente diseguaglianza che cresce - conclude Fratoianni - e a questa indecente distribuzione ineguale della ricchezza occorre cambiare strada, occorre riformare complessivamente il sistema di imposizione anche di quella patrimoniale". (ANSA).