Export: Confcommercio Venezia Rovigo sigla accordo con Imit

VENEZIA, 21 GIU - È stato firmato un protocollo d'intesa tra Imit - Italian Managers for International Trade, rappresentato dal presidente Andrea Bonardi, e Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia Rovigo, rappresentata dal presidente Massimo Zanon.

La collaborazione mira a rafforzare il sistema di rappresentanza dei professionisti sul territorio e persegue l'obiettivo di supportare la categoria degli Exim Manager, con interessi nei mercati internazionali, in particolar modo attraverso formazione continua, processi di qualifica e certificazione delle competenze, tavoli di lavoro, attività di networking, convegni e progetti speciali.

La collaborazione tra le due associazioni si propone di creare sinergie per favorire lo sviluppo professionale dei manager Imit e per supportare le imprese locali nelle loro attività di import, export e internazionalizzazione, in un periodo storico in cui operare sui mercati esteri è sempre più complesso.

