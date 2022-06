Confindustria: Giovanna Ricuperati presidente a Bergamo

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - La presidente designata di Confindustria Bergamo Giovanna Ricuperati è stata formalmente eletta al termine dell'assemblea degli industriali, riunita oggi in forma privata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il mandato, come da statuto, dura per il quadriennio 2022-2026. Scade invece nel 2024 l'incarico dei vicepresidenti con relative deleghe. La squadra che affiancherà Recuperati per i prossimi due anni è composta da Laura Colnaghi Calissoni, con delega a Internazionalizzazione ed Europa. Giovanni Fassi (Transizione digitale e Innovazione), Marco Manzoni (Education e Corporate Governance), Paolo Rota, (Relazioni Industriali), Bernardo Sestini (Transizione ecologica, Energia e Ambiente), Oscar Panseri, vice presidente di diritto in qualità di presidente del Comitato Piccola Industria, che avrà la delega a Finanza, Fisco e Relazioni con gli Associati, Matteo Vavassori, membro di diritto in quanto presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, con delega alle Nuove generazioni. Alla presidente Ricuperati resteranno le deleghe a Infrastrutture, Strategie di territorio, Ufficio Studi e Comunicazione.

Il Consiglio Generale di Confindustria Bergamo aveva designato Giovanna Ricuperati come candidata unica per l'elezione a Presidente lo scorso 21 aprile e il 16 maggio aveva approvato il programma quadriennale e la squadra di presidenza per il primo biennio di mandato. (ANSA).