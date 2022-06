Banche:Abi, attività commerciali sono le più regolamentate

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "L'attività bancaria e quella di intermediazione finanziaria rappresentano probabilmente le attività produttive e commerciali maggiormente regolamentate, a tutela della clientela e della piena correttezza dell'operatività, sottoposta alla rigorosa vigilanza delle competenti Autorità". E' quanto ha affermato il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, nel corso di un'audizione sulla vendita di prodotti finanziari davanti alla commissione di inchiesta sul sistema bancario.

Secondo Sabatini si tratta di un'attività "con previsioni sviluppate anche specificamente per prevenire l'eventuale verificarsi di casi di mala gestio e consentire l'attivazione preventiva di possibili segnali di allarme in situazioni quali quelle verificatisi anni fa, all'attenzione della magistratura, e che hanno anche comportato interventi ex post con oneri gravosi a carico delle altre banche". (ANSA).