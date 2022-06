Banche: per Bcc Toscana utile 41 mln, ok raccolta e impieghi

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Nel 2021 le 14 Bcc della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo hanno fatto registrare un utile di esercizio pari a 41 milioni di euro grazie all'incremento del margine d'interesse, all'aumento degli utili derivanti dalla negoziazione-titoli e al contenimento delle perdite da cessioni di sofferenze e, infine, dall'aumento delle rettifiche sui crediti. Nel 2021 le partite deteriorate lorde, già elemento di criticità nei bilanci precedenti, si sono ridotte attestandosi all'8,5% degli impieghi, contro l'11,4% del 2020. Sul fronte patrimoniale gli indici medi delle Bcc associate appaiono di tutta tranquillità, con il Tier1 al 18,2% (14,8% nel 2020), ed un Total Capital Ratio al 19,7% (15% nel 2020). Registrato un consistente aumento della raccolta diretta, passata dai 14,67 miliardi di euro del 2020 ai 15,35 miliardi del 2021 (+4,64%). Sugli impieghi si è verificato un aumento degli affidamenti, in particolare quelli legati alla concessione di garanzie statali, ben oltre quanto risulta erogato dal restante sistema bancario, si è arrivati agli 11,22 miliardi del 2021, contro gli 11,11 miliardi del 2020 (+0,97%).

La quota mercato della raccolta diretta in Toscana è del 10,1%, mentre quella degli impieghi è del 9,3%. I dati verranno presentati in occasione dell'Assemblea annuale giovedì 23 giugno, dalle ore 17, al Teatro del Maggio di Firenze. Previsto il rinnovo delle cariche per il prossimo triennio. "Oggi il modello di business delle Bcc - afferma il presidente della Federazione Toscana Bcc, Matteo Spanò - raccoglie consenso e condivisione nel pubblico dei risparmiatori, garantisce il servizio bancario anche in zone disagiate e non distoglie ricchezza dal territorio dove questa è stata prodotta. Siamo impegnati a far sì che le nostre banche mantengano la loro forte connotazione territoriale". (ANSA).