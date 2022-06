Banche: Abi, stipendi e premi non legati solo a vendite

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Le retribuzioni e le eventuali forme di incentivazione del personale, differenti da banca a banca, non sono basate esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tengono anche conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti". E' la posizione dell'Abi espressa in audizione presso la commissione banche in materia di vendita di prodotti finanziari, espressa dal direttore generale Giovanni Sabatini, e dal presidente del Comitato per gli Affari sindacali e del lavoro, Salvatore Poloni.

I vertici dell'associazione bancaria hanno quindi assicurato che "le retribuzioni devono prevedere anche obiettivi di carattere qualitativo e non solo quantitativo". Ed è "inoltre mantenuto l'equilibrio tra componenti fissi e variabili della retribuzione, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi della banca a discapito degli interessi di un cliente". (ANSA).