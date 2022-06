Banche: Abi, stipendi e premi non legati solo a vendite (2)

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - I responsabili dell'associazione bancaria hanno poi sottolineato che "la tematica delle politiche commerciali e delle sue correlazioni con i sistemi di incentivazione del personale sono da tempo oggetto di attenzione e confronto tra Abi e le Organizzazioni sindacali di settore nell'ambito di una consolidata positiva esperienza di relazioni sindacali mature e inclusive, che hanno sempre consentito l'individuazione concordata delle migliori soluzioni, realizzando una convergenza su obiettivi comuni e una efficace sintesi delle reciproche istanze".

Rispondendo successivamente alle domande dei parlamentari, Sabatini ha sottolineato che sul fenomeno delle pressioni commerciali nelle banche "non siamo un'autorità di vigilanza e quello che possiamo fare è una pressante informativa sulle regole e il loro rispetto". Anche se, ha specificato il dg dell'Abi, "ovviamente il nostro contributo è anche nella logica di individuare ulteriori strumenti per rafforzare il quadro di tutele a favore degli investitori e delle persone che lavorano in banca. Da questo punto di vista però fondamentale è l'azione dell'autorità di vigilanza". (ANSA).