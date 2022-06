Salomoni confermato presidente Confcooperative lavoro E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GIU - Giuseppe Salomoni è stato confermato presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Emilia Romagna, in rappresentanza di quasi 400 cooperative attive nei settori industria, costruzioni, pulizie e multiservice, ricettivo e ristorazione, trasporti e logistica, servizi professionali.

Socio fondatore e attuale vicepresidente di CEA - Cooperativa Edile Appennino di Bologna, Salomoni guiderà per altri quattro anni la federazione regionale a cui fanno riferimento 36.700 soci e 37.500 occupati con un fatturato aggregato di quasi 2,4 miliardi di euro. L'elezione è avvenuta al Palazzo della Cooperazione di Bologna, al termine dell'ultima assemblea regionale di rinnovo cariche delle Federazioni di settore, aperta dal saluto del presidente di Confcooperative Emilia Romagna Francesco Milza e che ha visto anche la partecipazione dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro e Formazione Vincenzo Colla.

"Oltre il 90% dei nostri occupati ha un contratto a tempo indeterminato - ha detto - il 63% sono donne, il 16% lavoratori extra Ue e il 20% delle nostre cooperative è presente nelle aree interne della Regione: dare priorità al lavoro e allo sviluppo delle comunità è l'impegno principale che portiamo avanti per fare buona cooperazione. Una cooperativa su tre dei nostri settori lamenta carenza di lavoratori e il 70% prevede ulteriori aumenti dei costi produttivi nei prossimi 5 mesi". (ANSA).