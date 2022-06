Saldi: Confesercenti Toscana, ci aspettiamo buona partenza

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - I saldi sono "uno strumento importante che piace moltissimo ai consumatori e quindi, complice anche questa stagione, ci aspettiamo una buona partenza" anche per la sessione estiva, al via il 2 luglio, ma "per l'andamento e per fare un consuntivo vediamo più avanti".

Lo ha affermato Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana, parlando a margine di una iniziativa dell'associazione sulla web tax.

"I saldi 2022 saranno davvero difficili da prevedere nel loro andamento - ha aggiunto Gronchi -, perché abbiamo alle spalle due anni e mezzo in cui il commercio è profondamente cambiato.

L'idea bucolica dei saldi degli anni '80 e '90, con la fila fuori dai negozi, con la gente che fa la corsa agli acquisti, ormai è un retaggio del passato". (ANSA).