Indagine Confindustria Trento, per 60% situazione stabile

(ANSA) - TRENTO, 20 GIU - Confindustria di Trento ha avviato un'indagine tra le imprese del mondo industriale per raccoglierne le percezioni e le attese per il prossimo futuro delle aziende locali e per mettere in evidenza le scelte in materia di sostenibilità. L'indagine - informa una nota - è stata condotta nell'ambito del progetto "Duemilatrentino, futuro presente", lanciato lo scorso anno dall'associazione con il supporto di The European House-Ambrosetti, tra i principali "think tank" privati, e da Sparkasse.

Al sondaggio, avviato nei giorni scorsi e ancora in corso, hanno risposto già un centinaio di imprese (il 26% nel settore della meccanica, meccatronica e impianti, il 64% ha meno di 50 dipendenti, il 61% sono piccole e medie imprese con un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro). Più del 60% degli imprenditori ritiene stabile la situazione attuale del Trentino (+9,4% rispetto alla rilevazione del 2021). Si dimezza però la percentuale di giudizi in crescita (-10%) e quasi un quarto dei rispondenti giudica il territorio in declino. Si rileva un miglioramento della percezione attuale delle performance del proprio business (+4,9% rispetto al 2021), ma per un imprenditore su 10 la situazione è in peggioramento.

La quasi totalità dei rispondenti afferma che la sostenibilità è un fattore strategico di attrattività per il Trentino, ma quasi il 50% ritiene che non sia un fattore adeguatamente valorizzato. Per il 35% dei rispondenti la sostenibilità è un valore chiave per l'impresa: nel 50% dei casi è aumentata la sensibilità verso la sostenibilità, per gli altri era già valorizzata prima dell'emergenza pandemica. (ANSA).