Fisco:Ag Entrate,via a servizi 'smart' e rimborsi più veloci (2)

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Obiettivo della nuova circolare è quello di "far evolvere sempre più in senso digitale il modello dell'assistenza", offrendo servizi online nuovi o ulteriormente potenziati, in modo da ridurre progressivamente l'esigenza di recarsi presso gli uffici. In questo quadro si inserisce il nuovo modello di accoglienza delle Entrate: accesso programmato all'orario concordato e senza code, mentre è operativo dallo scorso mese di febbraio il nuovo servizio di videocall, che consente di dialogare con un esperto dell'Agenzia direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc. Viene potenziata anche l'assistenza telefonica, per soddisfare un maggior numero di utenti e gestire anche gli approfondimenti legati a richieste provenienti da altri canali (come webmail e Civis) mentre i servizi "agili", ovvero quelli erogati via email o pec, messi in campo durante il periodo emergenziale, lasceranno via via spazio a servizi online e videocall. È infine pienamente operativo l'applicativo "Consegna documenti e istanze", che consente di inviare documentazione agli uffici dell'Agenzia via internet, in maniera semplice e veloce tramite un canale aperto h24.

Per quello che riguarda invece l'obiettivo di velocizzazione dei rimborsi, le Entrate assicurano che lo sviluppo dei processi di semplificazione e digitalizzazione contribuirà al taglio dei tempi di erogazione. Particolare attenzione sarà prestata alla lavorazione dei rimborsi richiesti con la presentazione del modello 730, ma anche i rimborsi Iva potranno guadagnare in celerità grazie alla possibilità per l'Agenzia di interrogare direttamente i "dati fattura integrati" per ottenere la documentazione necessaria alla trattazione della pratica.

Quanto alle modalità operative, la lavorazione dei rimborsi dovrà essere eseguita quanto più possibile con soluzioni volte a limitare gli spostamenti fisici da parte dei contribuenti o dei loro rappresentanti, utilizzando non solo la posta elettronica, posta certificata o raccomandata, ma soprattutto i canali di colloquio disponibili tramite i servizi telematici. (ANSA).