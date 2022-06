Fisco: Trano,delega deludente,più tasse casa per pagare Pnrr

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Da questa legge delega ci aspettavamo molto di più, perché doveva rimettere in ordine un sistema tributario devastato da decenni di interventi episodici e scoordinati, che dovevano recuperare gettito e tappare le falle più vistose e invece i risultati sono fortemente deludenti. Possiamo senz'altro affermare che la montagna ha partorito il solito topolino". Lo afferma il deputato di Alternativa Raffaele Trano, in merito alla delega fiscale.

"Siamo distanti anni luce - prosegue - rispetto alla riforma tributaria degli anni Settanta, che era stata preparata con anni e anni di studio, ma soprattutto per la quale erano state stanziate delle risorse importanti. Questa - spiega l'esponente di Alternativa - è una riforma che serve esclusivamente a Draghi per portare avanti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi, è un pezzo del complesso mosaico del Recovery Fund, ma non serve proprio a nulla agli italiani. Per mesi - aggiunge Trano - i partiti di maggioranza si sono azzannati tra loro, con la sottosegretaria Guerra a minacciare la caduta del Governo, sull'aggiornamento delle rendite catastali. Il risultato? La previsione di un doppio valore per ciascuna unità immobiliare.

Quindi avremo la rendita attuale, più una rendita potenziale e, nel 2026, il Governo di turno potrà fare una piccola legge e farà entrare in vigore appunto le rendite ai valori commerciali".

"Questo - sottolinea l'esponente di Alternativa - significa che verranno tassate fortemente e pesantemente le case degli italiani, assecondando quello che da parte della Commissione europea è a tutti gli effetti un atto di aggressione nei confronti degli italiani che sono tutti possessori di prime case. Ed è importante - conclude Trano - dire chiaro oggi, che siamo nel 2022, quello che avverrà tra quattro anni o meno: il Governo dei migliori e una maggioranza scapestrata stanno ipotecando il futuro di questo Paese e le tasse che sicuramente verranno applicate sugli immobili a partire dal 2026 serviranno a ripagare i debiti del recovery e dell'immenso debito pubblico". (ANSA).