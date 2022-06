Fisco: Salvini, proveremo a portare a casa la Flat Tax

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GIU - Come Lega, "noi ce la stiamo mettendo tutta in questi mesi, e proveremo a portare a casa la Flat Tax. Perché il salario minimo non c'è se le imprese non pagano meno tasse, perché se le imprese non pagano meno tasse rischia di non esserci né il salario minimo né il salario massimo. Quindi un taglio di tasse per chi produce.". Lo ha detto il segretario Matteo Salvini intervenendo ad un evento organizzato dal partito a Parma.

Poi, ha aggiunto, "c'è il tema della pace in Ucraina, che è fondamentale, ma c'è anche il tema della pace fiscale fra cittadini, imprese ed Equitalia perché ci sono 140 milioni di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate pronte a partire e sarebbe una strage. Io - ha sottolineato ancora Salvini - su questo dal Governo e da Draghi mi aspetto una presa di coscienza e una rottamazione, uno stralcio, perché altrimenti qui non ce la si fa più. Il mio impegno - ha concluso - è di non mollare di un millimetro: più gli altri polemizzano più noi dobbiamo essere concentrati, determinati, concreti". (ANSA).