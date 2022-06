Fisco: Mef, meno controversie pendenti, ma è boom ricorsi (2)

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - In dettaglio, i ricorsi presentati presso le Commissioni tributarie provinciali (CTP) sono stati pari a 27.506, in aumento dell'88,1%; le definizioni, pari a 34.689, hanno registrato una diminuzione dell'11,4%. Nelle Commissioni tributarie regionali (CTR), gli appelli pervenuti nel medesimo periodo, pari a 11.388, sono risultati in aumento del 9,3%; le definizioni, pari a 15.482 provvedimenti, sono diminuite del 10,7%.

Nelle CTP la quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore si è attestata al 52%, per un valore complessivo di 1.454,13 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata del 27,1%, per un valore di 461,98 milioni. La percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata del 10,1%, per un valore complessivo di 323,68 milioni di euro.

Nelle CTR la quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore è stata del 52,2%, per un valore complessivo di 1.111,57 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è stata del 30,2%, per un valore complessivo di 502,45 milioni di euro.

Le controversie concluse con giudizi intermedi rappresentano l'8,3%, per un valore complessivo di 254,95 milioni di euro.

Continua l'aumento della quota dei depositi dei provvedimenti digitali da parte dei giudici tributari che si attesta a circa il 72%. Cresce anche il numero delle controversie discusse con strumenti di videoconferenza, che si attestano al 40,4%. (ANSA).