Fisco: Confesercenti, tassare giganti del web pagano solo 3%

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Serve una tassazione globale ed equa per i giganti del web, perché "non è più possibile che un'impresa nel nostro paese arrivi a pagare il 60% di tasse, mentre una grande azienda a livello globale che opera nel nostro paese paghi solo il 2, il 3, il 4 per cento". Lo ha affermato Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana, a un convegno dell'associazione sul tema della web tax. In Italia, secondo Confesercenti, i colossi del web realizzano ricavi per 3,3 miliardi di euro, ma nel 2019 hanno pagato in tasse soltanto 70 milioni.

"Questo va sanato, e siamo qua a discutere di come sanarlo.

Ci sono delle proposte in campo a livello Ocse e anche a livello europeo", ha osservato Simona Bonafè, eurodeputata Pd, che ha partecipato al dibattito promosso da Confesercenti. "La Lega si è mossa subito a favore della web tax sui grandi colossi internazionali che fanno concorrenza sleale, e diciamolo, al piccolo commercio", ha affermato Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega. "L'obiettivo - ha sottolineato Nicola Danti, eurodeputato di Italia Viva - è arrivare presto a una tassazione minima a livello, più che europeo, globale: almeno a livello di Ocse".

Confesercenti Toscana, oltre a una tassazione più equa, avanza anche altre due proposte: la creazione di un ambiente digitale integrato a livello nazionale dedicato alla piccola imprenditoria, e la costituzione di un'agenzia per le imprese, a partecipazione pubblica e privata, che possa sostenere lo sviluppo delle aziende. (ANSA).