Energia: Cna, prorogare di tre mesi stop oneri in bolletta

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - La Confederazione nazionale dell'artigianato (Cna) "auspica la proroga di almeno un trimestre dell'azzeramento degli oneri generali sulle bollette energetiche" e chiede che vengano prorogate anche "la riduzione dell'Iva e i crediti di imposta sui maggiori costi in bolletta".

Lo ha detto oggi in audizione alla Commissione industria del Senato la responsabile Politiche ambientali della Cna, Barbara Gatto.

Cna valuta positivamente anche "il massimale di prezzo sul gas ipotizzato dalla Commissione europea", ma ritiene che "le misure emergenziali per il gas devono essere temporanee, per non indebolire il percorso verso la decarbonizzazione". (ANSA).