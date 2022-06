Contraffazione 'vale' 8,7 miliardi di euro, 2,1% dell'import

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - In Italia, che rimane tra le economie europee più colpite dal business del falso, l'import di beni contraffatti e piratati è di circa 8,7 miliardi di euro, il 2,1% del totale delle importazioni. Sono dati afferma di Indicam, l'associazione italiana per la tutela della proprietà intellettuale che raggruppa oltre 160 associati le cui attività incidono per il 2,7% sul Pil.

"Se guardiamo ai settori, nessuno è veramente risparmiato: le categorie merceologiche interessate dal fenomeno della contraffazione sono trasversali e i danni ai consumatori, al sistema Paese e all'ambiente sono elementi che devono essere seriamente tenuti in considerazione quando si parla di contrasto", commenta Mario Peserico, presidente di Indicam in avvio del Forum nazionale dell'associazione giunto quest'anno alla 35esima edizione "per offrire uno spaccato sui temi dell'innovazione, della protezione degli asset delle imprese e del contrasto ai mercati illeciti". (ANSA).