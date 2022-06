Confcommercio, tenuta incerta ma obiettivo 3% Pil possibile (2)

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Sul fronte dei consumi a maggio 2022 l'Indicatore dei Consumi Confcommercio segnala un incremento, su base annua, del 3,4%, in netto ridimensionamento rispetto alla variazione di aprile . Il dato comincia a riflettere gli effetti di un confronto con mesi in cui le condizioni di operatività delle imprese sono diventate via via più favorevoli.

In linea con quanto registrato ormai da mesi l'incremento della domanda ha interessato in misura più significativa i servizi (+18,3%) a fronte di un ridimensionamento della componente relativa ai beni (-1,4%) dato su cui pesa la crisi del settore automobilistico e il ridimensionamento della domanda per gli alimentari.

"Nonostante i progressi registrati nel corso degli ultimi mesi la domanda, nel confronto con maggio 2019 risulta ancora inferiore del 6,7%. Per i servizi il calo si attesta al 14,9", conclude quindi l'Ufficio studi di Confcommercio. (ANSA).