Camera: domani audizione vertice Abi in commissione banche

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Martedì 21 giugno, alle ore 13.30, presso l'Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario svolge l'audizione del direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (Abi), Giovanni Sabatini, e del presidente del Comitato per gli Affari sindacali e del lavoro, Salvatore Poloni, in materia di vendita di prodotti finanziari.

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (ANSA).