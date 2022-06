Apre VeG, all'Abi D'oru sosta gourmet per vegetariani

(ANSA) - OLBIA, 20 GIU - Una nuova sosta per vegetariani, vegani e esperti di cibi raffinati. Si chiama VeG il nuovo ristorante inaugurato all' Hotel Abi D'oru, lo storico albergo sul Golfo di Marinella a Porto Rotondo. Va ad aggiungersi agli altri tre già aperti anche agli ospiti esterni. Un locale esclusivo, trenta posti e il piacere di una vista sulla baia azzurra di Marinella. VeG propone una cucina di impronta vegetariana con alcune pietanze anche vegane. Materie prime selezionate da piccoli produttori dell' Isola, erbe aromatiche e verdure di stagione. Una marcata identità territoriale che caratterizza i piatti dello chef executive Pierluigi Putzu. Uno su tutti il "Giardino Estivo", un coloratissimo piatto composto con verdure crude, cotte e impreziosito con formaggi locali.

La carta dei vini è stata pensata con un'attenzione particolare alle piccole produzioni sarde e nazionali. VeG ospiterà due apprezzati chef per due distinte serate per promuovere l'alta cucina vegetariana. Il 23 giugno è il turno di Fabio Vacca, di Bonarcado, nell'Oristanese, che in Sardegna sta portando avanti la valorizzazione della cucina vegetale gourmet. A partire dall'accurata selezione dei prodotti del suo territorio. Per la serata proporrà, tra gli altri, "sa fregula imbinada", fregola mantecata al casizolu, cardoncelli arrosto e pellicola di vino rosso, con la quale ha vinto a Neoneli nel 2019, il contest dedicato a questa pasta tipica sarda di semola di grano duro. Una rilettura in chiave veg de "sa Petza imbinada", piatto identitario del suo paese, alle pendici del Montiferru. Farà poi assaggiare altre sfiziosità, tra cui i suoi formaggi vegetali, come la ricotta di mandorla e il parmigiano di pinoli.

Giovedì 28 luglio è lo chef stellato Pietro Leemann, alla guida del Joia di Milano, a firmare il menu degustazione di VeG.

Tra le proposte, "Preziosi funghi, peperone lombardo alla piastra, crocchetta come una volta di patate e erbe, panna di peperoni" e "Golosa variazione di lamponi, pesca e sambuco, crumble di saraceno, gratinati con crema chantilly profumata alla vaniglia". (ANSA).