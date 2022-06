Agricoltura: tre proposte Legacoop Puglia su lavoro sicuro

(ANSA) - BARI, 20 GIU - Partono dalla Puglia le proposte di Legacoop alla politica nazionale per la sicurezza e la dignità del lavoro in agricoltura. Le tre proposte per l'agricoltura italiana sui temi della sicurezza, dei contratti di lavoro e sul contrasto al caporalato sono contenute in un documento consegnato alla vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera, Susanna Cenni, e al componente della commissione Lavoro della Camera, Marco Lacarra, e presentato questa mattina nell'aula magna della facoltà di Agraria di Bari nell'incontro sul tema 'Agricoltura lavoro, diritti, futuro' organizzato da Legacoop Puglia e Uniba.

Contratti di filiera, modifica della disciplina sull'indennità di disoccupazione e semplificazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. "Abbiamo preparato una proposta concreta che ci auguriamo la politica italiana possa accogliere e mettere nell'agenda delle cose da fare - dice Carmelo Rollo, presidente di Legacoop Puglia - . E' arrivato il momento di sostenere il settore con regole certe per lavoratori e imprenditori agricoli".

Le tre proposte riguardano l'applicazione di modelli contrattuali di filiera, la modifica della normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e sulle visite mediche dei braccianti occasionali e la modifica della disciplina sull'indennità di disoccupazione agricola. "Le regole devono essere chiare e certe e oggi non lo sono - dice Rollo - . Il confronto di oggi deve essere un'assunzione di responsabilità da parte di tutti, da parte nostra che diciamo apertamente cosa va cambiato e da parte della politica che si è impegnata a migliorare il sistema".

(ANSA).