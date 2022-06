Lavoro:Provenzano,Confindustria ci aiuti su dignità compensi

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Chiediamo a Confindustria di darci una mano per interventi che garantiscano la dignità nelle retribuzioni". Lo ha detto il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24. "Rischiamo di avvitarci in una recessione economica che non ci possiamo permettere, dobbiamo quindi realizzare gli investimenti del PNNR ma allo stesso tempo sostenere salari e stipendi anche affrontando la questione del salario minimo. E' inaccettabile essere poveri lavorando", ha aggiunto. (ANSA).