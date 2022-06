Unioncamere: 650 mila imprese straniere, +54mila in 2 anni(2)

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Nel periodo contraddistinto dalla pandemia, l'incremento più consistente di attività guidate da persone nate fuori dai confini nazionali si è registrato in Lombardia, con 11.005 imprese in più negli ultimi due anni (+9,3%) che si conferma altresì la regione leader - con distacco - per presenza di imprenditoria straniera (124.106 le attività alla fine di marzo di quest'anno). In termini relativi, la dinamica più accentuata si è invece avuta nelle vicine regioni dell'arco alpino, a partire dalla piccola Valle d'Aosta (+14,0%), Trentino alto Adige (+12,7%), Piemonte (+11,4%) e Liguria (10,8%).

A livello settoriale, in termini assoluti l'ampliamento della platea dell'imprenditoria straniera ha riguardato principalmente il settore delle costruzioni con 20.974 imprese in più nel biennio considerato. Subito dopo il commercio e i servizi alla persona, rispettivamente con 9.149 e 3.695 imprese in più..

Alla fine di marzo di quest'anno, la concentrazione maggiore di imprese di stranieri si registrava nel comparto del commercio al dettaglio con 158.049 attività (pari al 24,4% di tutto l'universo dell'imprenditoria straniera) e nei lavori di costruzione specializzati (127.001 imprese per una quota del 19,6% sul totale). A grande distanza seguono le attività dei servizi di ristorazione (49.782 imprese ovvero il 7,7%) e il commercio all'ingrosso (37.083 imprese pari al 5,7%).

L'ossatura dell'imprenditoria straniera nel nostro paese è costituita da circa 486mila (il 75% del totale) micro-imprese individuali, diffuse in modo capillare su quasi tutto il territorio nazionale.

Come riflesso della spinta vigorosa dei bonus edili, a crescere maggiormente negli ultimi due anno sono state le imprese individuali condotte da persone nate in Romania (+4.674 unità) e Albania (+4.581), nazionalità in cui è particolarmente elevata la concentrazione di attività proprio nelle costruzioni (rispettivamente il 30 e il 36% di tutte le imprese delle due comunità). In crescita anche le business community di Nigeria (+2.630) e Pakistan (+2.397) mentre, in termini percentuali, le accelerazioni più marcate vengono dalle attività di cittadini nati in Gambia (1.815 unità al 31 marzo scorso, più che raddoppiate negli ultini due anni), Kossovo (+26%), Afghanistan e Costa d'Avorio (entrambe cresciute del 24%).

Al 31 marzo scorso, solo 481 Comuni (il 6% del totale) risultavano privi di insediamenti di imprese con titolare straniero. Tra i 113 Comuni con più di 500 imprese individuali di stranieri, la graduatoria per peso percentuale pone sul podio più alto Castel Volturno (in provincia di Caserta), con il 64% di imprese straniere sul totale delle imprese individuali del territorio. A seguire, troviamo Casandrino (Napoli) con il 57,4%, Prato (52,9%) e Sesto Fiorentino (Firenze) con il 50,7%.

Subito dopo, con percentuali superiori al 40% di rappresentatività dell'imprenditoria straniera rispetto a quella locale, troviamo i comuni di San Nicola La Strada (Caserta) con il 46,3%, Pioltello (Milano) con il 44,2%, San Giuseppe Vesuviano (Napoli) al 43%, Montemurlo (Prato) con il 42,8%, Cinisello Balsamo (Milano) al 41,5%, Reggio Emilia con il 40,8% e Sesto San Giovanni (Milano) al 40,3%. (ANSA).