Tessile: Filpucci prende 70% Valfilo, nasce polo del cardato

(ANSA) - VAIANO (PRATO), 18 GIU - Alleanza strategica tra due aziende storiche del distretto tessile di Prato che potranno mantenere l'alto livello qualitativo in cardato riciclato e aprirsi a sperimentazioni per andare incontro a nuove esigenze: Filpucci è entrata a far parte del capitale sociale di Valfilo, l'impresa con sede a Vaiano specializzata nella filatura cardata, acquisendone una quota del 70%. Una partnership, siega una nota, importante che permetterà a Filpucci di garantire alti standard qualitativi nella produzione dei filati riciclati, ma anche di offrire un servizio puntuale ai propri clienti, rispettando i tempi di consegna, creando prodotti sempre più customizzati e tracciando la filiera dalla materia prima al filato, in tutte le sue fasi.

La Valfilo, guidata da Lido e Bruno Macchioni Montini, da 45 anni è specializzata nella filatura cardata, un'attività che richiede una grande esperienza e una profonda conoscenza delle materie riciclate. L'azienda, che oggi conta 19 dipendenti, continuerà nella sua attività, sempre guidata dai fratelli Macchioni Montini, ma con un partner importante come Filpucci che permetterà anche di portare avanti un progetto di sviluppo.

Filpucci prevede infatti di utilizzare il 30% della capacità produttiva di Valfilo così da permettere alla filatura di continuare a lavorare conto terzi per i clienti del distetto, per garantire la continuità dell'attività. Una partnership che porterà anche nuovi investimenti: ad oggi sono tre le linee di carderia che sono operative nella filatura, ma sono già stati previsti 500 mila eruo di investimenti per acqsuisire una quarta linea di carderia.

Per Filpucci la produzione di filati cardati negli ultimi due anni ha avuto un vero e proprio boom, raggiungendo un terzo del fatturato dell'azienda. Un successo che è stato possibile grazie al crescente interesse dimostrato dal mercato verso i prodotti riciclati, ma anche grazie alla ricerca continua per mettere a punto processi e materiali che garantiscano un livello qualitativo elevato. La partnership con Valfilo permetterà a Filpucci di incrementare ulteriormente là propria offerta in questa direzione.