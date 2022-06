Smart working: consulenti-Swg, per 61% ha cambiato il lavoro

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Lo smart working costituisce "la punta dell'iceberg di un fenomeno più ampio di innovazione tecnologica e digitale, destinato a cambiare il lavoro, i suoi processi e i suoi contenuti", laddove la pandemia da Covid-19 "ha innescato una forte accelerazione, costringendo, da due anni a questa parte, anche gli occupati più 'resistenti' a fare i conti con le nuove modalità, e rendendo più pervasivo l'impatto delle tecnologie" sulle mansioni svolte: stando, infatti, all'indagine della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, in collaborazione con Swg, "il 61% degli intervistati afferma che, negli ultimi anni, la rivoluzione tecnologica ha cambiato il lavoro", nel 18,1% dei casi, "in modo sostanziale". Per la maggioranza (54,9%), recita lo studio dei professionisti, "l'impatto è stato positivo, riducendo i tempi e rendendo più semplici alcune attività (42,4%), favorendo una migliore organizzazione (34,3%), facilitando le relazioni con pubblico, utenti, clienti e fornitori (20,5%), sostituendo attività 'routinarie' e ripetitive (17,2%) e creando nuove opportunità (15,2%)". Se, va avanti il documento, "nel 2021 gli stessi lavoratori da casa fornivano un giudizio ambivalente, evidenziando le criticità connesse al lavoro da remoto, nel 2022 ben l'84,2% degli addetti "agili" promuove a pieni voti questo modello, perché concilia lavoro e vita privata", ora "il 31,8% degli italiani non accetterebbe di tornare a lavorare in presenza, il 16,9% cambierebbe lavoro e il 9,3% potrebbe addirittura licenziarsi". La ricerca integrale "Italiani e lavoro nell'anno della transizione", sarà illustrata nel corso del Festival del Lavoro, promosso dalla categoria professionale dei consulenti del lavoro, dal 23 al 25 giugno a Bologna, presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi. (ANSA).