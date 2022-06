Pmi: Marsiaj, momento difficilissimo, serve contributo tutti

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - "Rafforzare le filiere produttive, in tutti i settori economici, è la chiave di volta per rilanciare la produttività e far fare alle piccole imprese il necessario salto di qualità". Così Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriale di Torino, a margine del Festival del Compasso Manifatturiero di Cna.

"Il nostro territorio - ha sottolineato Marsiaj - è ricco di realtà eccellenti, manifatturiere e dei sevizi, che devono continuare a fare sistema. Bisogna superare il tradizionale paradigma di fornitura, andando sempre più verso una partnership di lungo periodo con obiettivi comuni. Tutti gli attori - grandi imprese, pmi, istituzioni politiche e del mondo bancario - hanno un ruolo fondamentale in questo processo. Stiamo vivendo un momento difficilissimo ed è necessario il contributo di tutti per tornare a crescere e competere". (ANSA).