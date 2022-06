Fisco: Fabi,da vendita immobili Stato tesoretto 50 miliardi (2)

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Nel portafoglio immobiliare della pubblica amministrazione, risultano 779.000 proprietà e quasi la metà è riconducibile ai comuni. In cinque regioni (Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana), è localizzato il 52% del patrimonio edilizio pubblico. Gli importi più importanti - in termini di valore - appartengono alla Lombardia (48 miliardi di euro), seguita dal Lazio (circa 35 miliardi di euro).

"Grazie alle banche, si potrebbe dare una mano concreta per mettere a reddito il 'mattone di Stato' oggi abbandonato.

Questa idea - prosegue Sileoni - è stata lanciata dall'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e io l'ho subito condivisa".

Per i segretario generale della Fabi "devono aumentare gli stipendi e, per prima cosa, è necessario rinnovare tutti i contratti collettivi scaduti, alcuni da molti anni, che interessano 7-8 milioni di lavoratrici e lavoratori.

Deve essere tagliato il cuneo fiscale, con vantaggi che possano andare esclusivamente ai lavoratori, riducendo le tasse sugli stipendi cioè l'Irpef. Il beneficio sarebbe generale, perché aumentando il reddito disponibile crescono anche i consumi. Il tema chiave, però, sono le risorse" e "con il fondo per il mattone di Stato, privatizzando e valorizzando gli immobili pubblici, si raddoppierebbe - conclude Sileoni - la capacità di intervento fiscale sui redditi per cinque anni consecutivi".

