Benzina: Cgia, Governo introduca tetto temporaneo ai prezzi (2)

(ANSA) - VENEZIA, 18 GIU - Secondo le ultime statistiche disponibili del Centro di Elaborazione Dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il numero di imprese di autotrasporto presenti in Italia è pari a 98.517.

Inoltre in Italia ci sono 1.685 attività di autotrasporto sospese e 16.877 imprese che, nonostante siano iscritte, non hanno veicoli, su cui da tempo sono avviate procedure di accertamento.

A livello regionale la Lombardia è la realtà territoriale che presenta il numero più elevato: 14.131. Seguono l'Emilia Romagna con 10.532, la Campania con 9.436, il Veneto con 9.171 e il Lazio con 8.937. A livello provinciale è Roma a registrare il numero più importante: 6.199. Seguono Napoli con 4.502, Milano con 4.000, Torino con 2.962, Palermo con 2.494, Bari con 2.396, Salerno con 2.393, Bologna con 2.371 e Brescia con 2.163.

Secondo il registro delle imprese di fonte camerale, al 31 dicembre 2021 il numero di agenti e rappresentanti di commercio ammontava a 185.607. La Lombardia con 29.087, il Veneto con 20.080, l'Emila Romagna con 17.241, la Toscana con 15.656 e il Piemonte con 15.275 sono le regioni dove la presenza di questi professionisti è maggiormente diffusa.

Infine, i taxi e gli Ncc attivi risultanti dalla lettura dei registri camerali relativi al terzo trimestre 2021 ammontavano a poco più di 30 mila, di cui 14.151 tassisti, 8.722 Ncc e altri 7.189 operatori con licenza di trasporto persone. La regione con il numero più elevato di operatori è la Lombardia che annovera 7.585 imprese attive, seguono il Lazio con 6.449 e il Piemonte con 2.361. Infine, le imprese bus operator attive al 31 dicembre 2021 erano poco meno di tremila. La Campania ne contava 459, il Lazio 347 e la Sicilia 334. (ANSA).