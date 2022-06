ANSA/ Confindustria, timori per il Pil, rischi dai tassi

(di Enrica Piovan) (ANSA) - ROMA, 18 GIU - Il protrarsi della guerra, con gli effetti sui prezzi e sulle forniture. La fiammata dell'inflazione che frena la sperata ripresa dopo le minori restrizioni anti-covid. E' uno scenario difficile quello in cui si muove l'economia italiana e che, secondo Confindustria, è destinato nei prossimi mesi a tradursi in Pil "molto debole".

Un'incertezza cui si aggiunge un ennesimo elemento di rischio: l'annunciato aumento dei tassi di interesse. Un quadro che preoccupa e che costituisce una sfida per il governo, su cui va in pressing la Cgil, chiedendo misure subito e minacciando la mobilitazione in caso di mancato confronto sulla manovra.

L'ultima Congiuntura flash del Centro studi di Viale dell'Astronomia tratteggia un quadro di "dinamiche contrastanti": da una parte il protrarsi delle guerra in Ucraina che si trascina dietro i rincari materie prime e la scarsità dei materiali, con cui fanno i conti le imprese; dall'altro il calo dei contagi che potrebbe sostenere turismo e servizi, mentre invece l'inflazione frena i consumi delle famiglie. Una situazione che rende "molto incerto" l'andamento del Pil italiano nel secondo trimestre. Una previsione che il Csc non traduce in numeri, ma che contrasta con quella formulata a fine maggio dal Ministero dell'economia, che prospettava un secondo trimestre in "significativo aumento". Conferma però la situazione di incertezza che ha già portato altri organismi a rivedere al ribasso le stime per l'anno in corso. Ultima in ordine di tempo la Banca d'Italia, che ha abbassato la previsione al +3% per quest'anno (dal 3,8% di gennaio). Prima lo avevano fatto l'Istat (+2,8%) e l'Ocse (+2,5%). Il Governo nel Def di aprile fissava l'asticella al +3,1%. Per i numeri ufficiali bisognerà però attendere: il dato preliminare dell'Istat è in calendario il 29 luglio.

Ma il Pil è solo la sintesi di un quadro tutto in salita. Se un po' tutti dovremo fare i conti con l'energia carissima, l'industria è alle prese con dati contrastanti: da una parte calano fiducia e ordini, dall'altra l'indice Pmi scende ma resta in espansione e la resilienza della produzione rischia di non durare a lungo "perché i margini sono molto ridotti (in alcuni casi negativi)" per i rincari delle commodity. A tutto questo si aggiunge la minaccia derivante dalla svolta annunciata dalla Bce sui tassi: "dato lo stock di debito bancario di famiglie e imprese, un rialzo dei tassi si tradurrebbe in un pesante aumento degli oneri finanziari", avverte Confindustria, che per le imprese stima 1,5 miliardi in più di interessi nel primo anno per ogni punto di aumento. E se i maggiori costi attesi spingessero famiglie e imprese a rimandare o ridurre consumi e investimenti, si rischia "un impatto diretto" anche sul Pil.

La situazione comunque è già critica per molti. "Oggi la gente, soprattutto lavoratori e pensionati, non arriva alla fine del mese", avverte il leader della Cgil Maurizio Landini da una piazza del Popolo tutta rossa per la manifestazione su pace e lavoro. "E' assolutamente necessario prendere dei provvedimenti, anche straordinari, ad esempio serve tassare al 100% gli extra profitti delle aziende e non al 25%", chiede Landini, che sull'energia chiede un piano complessivo anziché misure tampone e sul fisco indica l'urgenza di "una vera riforma fiscale", invece di questa "delega fiscale folle". Sul lavoro l'urgenza è "aumentare i salari": e, per questo, "oggi non è il momento di patti generici ma di provvedimenti concreti". Il contenitore cui si guarda è la prossima legge di bilancio, su cui Landini chiede un cambio di passo. "Ci è già capitato due volte, di essere chiamati la mattina per farci dire quello che era già deciso", ora vogliamo il confronto, avverte il segretario della Cgil, pronto all'autunno caldo: se non ci ascoltano, metteremo in campo "tutto ciò che è necessario, fino alle mobilitazioni".

(ANSA).