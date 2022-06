Acli: serve un nuovo welfare per le persone anziane

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Vogliamo una presa in carico degli anziani partendo da casa loro, ricostruendo una rete di relazioni, istituendo centri diurni e assicurando una assistenza domiciliare continuativa. Ripensare il paradigma della vecchiaia è possibile". Lo ha detto monsignore Vincenzo Paglia, Presidente della Commissione ministeriale per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana al Congresso nazionale della Federazione Anziani e Pensionati delle Acli che si è concluso oggi a Roma. Una occasione, il congresso "per riflettere e confrontarsi sull'importanza delle persone anziane nella nostra società e su come ripensare un nuovo welfare, capace di ridare centralità alle relazioni e alla comunità", sottolineano le Acli.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha inviato alla Fap Acli un messaggio di ringraziamento per "essere un presidio riconosciuto e credibile nelle comunità e nei territori". "Stiamo attraversando un periodo non facile - ha scritto Orlando - e sulla popolazione anziana gravano una serie di disfunzioni del welfare che vanno affrontate. Il Pnrr è sicuramente una grande opportunità per rafforzare quella infrastrutturazione sociale di cui il Paese ha più bisogno per evitare rischi di esclusione e marginalità. L'invecchiamento è un valore, una conquista per la nostra società, dovuto al nostro sistema di welfare pubblico, fattore che va sottolineato. La pandemia ha evidenziato quanto sia importante il ruolo pubblico nello stato sociale. Oggi ci sono esigenze di ammodernamento del welfare che vanno affrontate. Ecco perché affrontare la questione della non autosufficienza costituisce una priorità ineludibile. Così come occorre rafforzare il quadro delle politiche di sostegno per l'invecchiamento attivo".

Serafino Zilio, segretario nazionale Fap, ha sottolineato come questo Congresso abbia rappresentato un'occasione importante per la vita inclusiva e democratica della nostra società: "Occorre ricostruire un pensiero di welfare in grado di generare relazioni, fiducia, legami tra le persone e le comunità", ha concluso. (ANSA).