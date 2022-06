++ Fisco: Landini, si discute di una legge delega folle ++

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - In Italia "c'e' il problema di una vera riforma fiscale, leggo che stanno discutendo di una delega fiscale folle, che non e' quella di cui abbiamo bisogno perche' il fisco in Italia vuol dire combattere l' evasione fiscale ed introdurre davvero la progressivita' dove ognuno paga in base a quello che ha". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione della Cgil a Piazza del Popolo. (ANSA).