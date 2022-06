Welfare: Pedretti (Spi), serve legge su non autosufficienza

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GIU - "In Italia ci sono tre milioni e mezzo di persone non autosufficienti che pesano sulle loro famiglie, che vanno aiutate con una legge finanziata a sostegno dei più fragili". Lo ha detto il segretario generale della Spi-Cgil, Ivan Pedretti, a margine della giornata conclusiva di LiberEtà, festa nazionale del sindacato pensionati, a cui ha preso parte anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

"È necessario - ha aggiunto Pedretti - sostenere questo dramma umano che è il pezzo finale della vita di una persona, che va aiutata con dignità".

Dopo avere lanciato "un messaggio di pace contro la guerra e gli armamenti", Pedretti ha poi insistito sulla necessità di una riforma fiscale "che tenga conto dei 16 milioni di pensionati che ci sono in Italia, che rispetto agli altri paesi europei pagano più tasse dei lavoratori a parità di reddito".

Il segretario Spi ha anche parlato di riforma delle pensioni e lavoro giovanile: "Dare un lavoro stabile e meglio pagato ai giovani consente di sostenere il sistema previdenziale, i due temi non sono in contraddizione". (ANSA).