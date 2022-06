Welfare manager nelle imprese in aiuto famiglie

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Il 43,3% delle aziende ha introdotto durante la pandemia la figura del welfare manager, il 94% continuerà a usare le misure in aiuto delle famiglie attivate durante la pandemia perché un efficace sistema di politiche di conciliazione vita/lavoro ha un impatto positivo sia sul benessere dei lavoratori, sia sulla produttività delle imprese. Emerge dall'indagine "Investire nella genitorialità", affidata nel 2018 da Fondazione Ulaop-Crt all'Università degli Studi di Torino, e proseguita, durante la pandemia, con l'analisi su "Un welfare aziendale a supporto della genitorialità", in collaborazione con la Regione Piemonte e l'Associazione Social Value Italia. Il percorso ha monitorato e valutato l'impatto sociale delle azioni di welfare a sostegno della genitorialità messe in atto da 142 imprese sociali e aziende e 2 Ati (Associazione temporanea di imprese) attraverso il cofinanziamento del bando regionale "Progettazione e attivazione di interventi di welfare aziendale".

Vicinanza dei minori al posto di lavoro, percorsi di sostegno per le donne al rientro dopo una fase di post partum, supporto ai genitori di adolescenti sono alcune delle esigenze più "urgenti" rilevate tra i soggetti intervistati. Se nella fase pre-pandemica il welfare aziendale veniva considerato un approccio innovativo, con l'emergenza è diventato uno strumento indispensabile per i lavoratori e i loro figli. Gli intervistati hanno segnalato infatti nuove misure che meriterebbero a loro parere un finanziamento costante: l'attivazione di sportelli di sostegno psicologico, con agevolazioni in tal senso al di fuori dal luogo di lavoro, e il ricorso allo smart working. (ANSA).