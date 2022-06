Unioncamere, in aumento le imprese del mare, +2,8% in 2 anni (2)

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "La filiera della blue economy ha un ruolo centrale per lo sviluppo economico dei territori. Anche nell'anno della pandemia, che ha comportato una forte contrazione a causa del blocco degli spostamenti di persone, produce il 9,1% del valore aggiunto nazionale", osserva il direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, Gaetano Fausto Esposito.

"La filiera però manifesta una buona capacità di resilienza, testimoniata in primo luogo dall'andamento del numero delle imprese", continua Esposito spiegando che le prime valutazioni sull'andamento della produzione della filiera nel 2021 dimostrano una buona capacità di rimbalzo, con un incremento del valore aggiunto del 9,3%, che - per quanto superiore all'incremento medio nazionale del prodotto - non riporta però ai valori del 2019. "Forte è la sensibilità green delle imprese della filiera - aggiunge - che nel 22,3% dei casi hanno effettuato investimenti in tecnologie per il risparmio energetico e il minor impatto ambientale, (con punte di quasi il 34% nella ricettività turistico-alberghiera)".

Questo documento "negli anni si è accreditato come il punto di riferimento di istituzioni, associazioni e imprese per la definizione di vision e politiche di sviluppo del settore", dichiara il Consigliere delegato all'Economia del Mare di Informare, Antonello Testa. "Come Camera di Commercio - conclude Testa - abbiamo sempre fortemente creduto che l'Economia del Mare dovesse occupare un posto di rilievo all'interno delle politiche nazionali ed europee. E poter disporre di dati puntuali e autorevoli ha concorso ad affermare sempre di più la sua centralità". (ANSA).