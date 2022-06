Superbonus: Confartigianato Veneto, 400mln non monetizzati

(ANSA) - VENEZIA, 17 GIU - Confartigianato Veneto continua a battersi per la piena, reale ed efficace operatività del superbonus e degli altri bonus edilizia. "In Veneto stimiamo oltre 400 milioni di euro di crediti fiscali di imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e non sono ancora riuscite a monetizzarli attraverso una cessione" afferma Roberto Boschetto. Presidente della Confartigianato Imprese Veneto.

"La soluzione non può che passare attraverso il ruolo degli istituti di Credito - sottolinea - . Per questo, dopo aver scritto ai Parlamentari Veneti per una veloce approvazione del 'decreto aiuti' che premetterebbe alle banche di cedere i crediti già acquisiti per sostituirli con altri, plaudiamo alla azione della nostra Confederazione che ha scritto alla Associazione Bancaria Italiana proponendo alcune delle soluzioni pensate da Confartigianato per superare questo momento di drammatico stallo per il settore". (ANSA).