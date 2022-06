Siccità: Legacoop Piemonte, salvaguardare comparto agricolo

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - "Ci auguriamo che la scelta della Regione Piemonte di richiedere lo stato di calamità contribuisca alla salvaguardia delle risorse idropotabili senza compromessi per nessun settore. A tal fine è doveroso sensibilizzare tutta la popolazione ad un uso razionale e consapevole delle risorse.

La crisi idrica è ormai un problema costante in tutte le annate agrarie. È necessario e indispensabile agevolare gli agricoltori per gestire al meglio le irrigazioni con tecniche più efficienti ed efficaci e migliorare la rete di distribuzione delle acque limitando perdite di sistema e inefficienze". Ad affermarlo Simone Murru, responsabile del settore Agroalimentare di Legacoop Piemonte a fronte dell'emergenza siccità.

"A subire le conseguenze peggiori - sottolinea - è il comparto agricolo, che necessita in queste settimane di ingenti volumi d'acqua per far fronte ai fabbisogni idrici delle varie colture in atto, mais in primis, per non compromettere la produzione sia in termini quantitativi che qualitativi. E al problema idrico - conclude - si aggiungono i rincari di fertilizzanti e concimi e il costo del carburante, che mettono sempre più a repentaglio gli sforzi degli agricoltori per la produzione foraggera e cerealicola". (ANSA).