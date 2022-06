Professioni:notai;Lollobrigida auguri di buon lavoro a Biino

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Esprimo sentite congratulazioni, a nome mio e del partito che rappresento alla Camera, al notaio Giulio Biino per l'alto incarico alla guida del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli giungano gli auguri per un sereno e proficuo lavoro nel comune interesse degli italiani e per la tutela dei valori costituzionali che i notai, da sempre, salvaguardano in qualità di pubblici ufficiali e come garanti dei diritti dei cittadini". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida in merito all'elezione del nuovo presidente del Consiglio nazionale del Notariato, (ANSA).