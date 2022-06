Pmi: Roscio (Intesa), indispensabile investire in sostenibilità

(ANSA) - BARI, 17 GIU - "Le piccole e medie imprese sono l'ossatura del sistema economico italiano e se investono e trasformano il proprio business possono trainare la ripresa del Paese anche in contesti di elevata complessità. Ci sono, però, altri temi con cui il tessuto produttivo è chiamato a confrontarsi, come la sostenibilità e la circolarità", rileva alle Assise della Piccola Industria Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo. "Siamo convinti che investire in sostenibilità sia ormai indispensabile per le Pmi e per non restare fuori dal mercato", avverte: "Questa transizione non è un passaggio immediato, richiede un cambio di cultura da parte degli imprenditori e l'orientamento a rendere misurabile questo nuovo approccio". (ANSA).