Istat: edilizia, produzione costruzioni, +16,9% anno

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Ad aprile 2022 l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è diminuito dell'1,3% rispetto a marzo 2022. Lo stima l'Istat precisando che si tratta della "prima flessione congiunturale dopo otto mesi consecutivi di crescita".

"D'altra parte - osserva l'Istat -i livelli produttivi restano assai elevati: per trovarne di analoghi occorre risalire al 2011". Infatti su base tendenziale si registra ancora una crescita robusta, seppure in rallentamento. Rispetto all'aprile 2022 l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce del 16,9% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 19 contro i 21 di aprile 2021), mentre l'indice grezzo registra un incremento dell'8,1%.

Nella media del trimestre febbraio - aprile 2022 la produzione nelle costruzioni aumenta del 7,0% nel confronto con il trimestre precedente. Mentre nella media dei primi quattro mesi del 2022, l'indice sempre corretto per gli effetti di calendario aumenta del 19,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'indice grezzo cresce del 17,7%. (ANSA).