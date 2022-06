Fisco:Salvini,la prossima settimana nostre proposte a Draghi

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Rimane aperto il tema dei mutui, perché chi ne ha uno variabile ora si trova a pagare 50 euro al mese in più, e quello delle cartelle di Equitalia che arrivano a casa di troppa gente: la settimana prossima presentiamo a Draghi la nostra proposta per la rottamazione e la pace fiscale a Draghi". Lo ha detto Matteo Salvini in collegamento a Telelombardia questa mattina prima di entrare nell'aula bunker dell'Ucciardone, a Palermo, per l'udienza del processo Open Arms. (ANSA).