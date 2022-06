Fisco: Firenze, accordo 8xmille per esonerati dichiarazione

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Parte dall'arcidiocesi di Firenze, ma potrà riguardare anche tutte le diocesi della Toscana, l'accordo con la Cisl regionale che agevolerà i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi a esercitare il diritto, sancito dalla legge, di destinare il proprio 8 per mille, senza alcun onere aggiuntivo. Così trova attuazione il progetto della Cei 'unafirmaXunire' che, a livello nazionale, interessa circa 5mila parrocchie, 30 delle quali nella diocesi di Firenze.

"La diocesi ci ha esposto un'esigenza che aveva - spiega in una nota il segretario generale della Cisl Toscana, Ciro Recce - e noi abbiamo dato la nostra disponibilità a dare una mano, attraverso i nostri Caf. La nostra ovviamente non è una scelta confessionale, ma un impegno per rendere più agevole a dei cittadini esercitare un loro diritto". Chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, spiega l'economo diocesano Stefano Ciappelli, "avrà la possibilità di ritirare e riconsegnare la scheda per la scelta della destinazione dell'8xmille dell'Irpef. Il termine per la consegna delle schede alle parrocchie è il 15 novembre". (ANSA).