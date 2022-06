Fisco: Crusca, compliance termine oscuro per contribuente

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - "Gradito" alla burocrazia ma "oscuro" per il contribuente il tecnicismo 'compliance'. Così il gruppo 'Incipit' dell'Accademia della Crusca 'bacchetta' linguisticamente l'Agenzia delle Entrate laddove nel suo sito, nel Cassetto fiscale, l'utente navigatore incontra una sezione intitolata 'Comunicazioni relative all'Invito alla Compliance'.

"Noi supponiamo - si spiega da 'Incipit', gruppo che si occupa di esaminare e valutare neologismi e forestierismi 'incipienti' - che l'Agenzia delle entrate usi il termine per definire gli inviti bonari a controdedurre in via non contenziosa di fronte a infrazioni di cui l'Agenzia stessa sia venuta a conoscenza". Ma "il nesso tra il significato originale inglese e questa pur gentile applicazione non è dunque né lineare né semplice, e abbiamo anzi l'impressione che molti utenti si trovino in difficoltà nell'intendere bene qualche cosa di cui pure è giusto essere grati alla pubblica amministrazione.

Se l'intento, lodevole, è venire incontro all'utente per promuovere un rapido disbrigo in via bonaria della pratica, perché bloccare questa via con un termine oscuro? La sezione si potrebbe chiamare più vantaggiosamente in italiano, visto che deve comunicare con utenti italiani, per esempio, 'Verifica concordata'. (ANSA).