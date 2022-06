Fisco: Confedilizia, nella delega 3 novità per immobili

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Rispetto al disegno di legge presentato dal Governo, il nuovo testo della riforma fiscale contiene, per quel che riguarda gli immobili, tre principali novità su locazioni, catasto e principio di "tutela bene casa".

La prima - sottolinea Confedilizia in una nota - è l'eliminazione dell'automatico aumento della tassazione sui redditi da locazione abitativa (articolo 2). "Il testo originario avrebbe inevitabilmente portato all'incremento della cedolare secca sugli affitti residenziali, considerata la volontà di impostare un'unica aliquota alternativa all'Irpef per i redditi finanziari e immobiliari, ipotizzata nel 23 o nel 26 per cento (le attuali percentuali della cedolare sono del 21 e del 10). Si tratta di un miglioramento importante. Ciò che va fatto, ora, è rimuovere la discriminazione nei confronti dei redditi da locazione a uso diverso dall'abitativo, per i quali pure va concessa la possibilità di optare per l'imposta sostitutiva, anche al fine di ridare fiato al commercio e di restituire decoro e sicurezza alle nostre città" commenta il presidente Giorgio Spaziani Testa. (ANSA).