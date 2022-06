Fisco: bloccati 58 mln crediti tributari ritenuti fittizi (2)

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Secondo quanto spiegato in una nota delle Fiamme gialle, i militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Firenze e i funzionari del settore contrasto illeciti dell'Agenzia delle Entrate, attraverso "un'articolata analisi di rischio", hanno individuato 85 società, di cui 32 con sede in provincia di Firenze, le altre in Lazio, Sicilia, Lombardia e Piemonte, "apparentemente inattive in quanto prive di dipendenti e intestate a soggetti ritenuti prestanome, le quali tuttavia hanno dichiarato all'Amministrazione finanziaria di possedere crediti Iva e per attività svolte nel campo della ricerca e dello sviluppo, crediti solo in minima parte già utilizzati in compensazione".

Secondo quanto emerso dagli accertamenti sarebbe stato utilizzato in modo "distorto" l'istituto della dichiarazione integrativa "grazie al quale sono state rettificate le dichiarazioni fiscali degli anni 2017 e 2018, annualità precedenti all'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, esponendo maggiori crediti Iva o per attività di ricerca e sviluppo (incentivo, quest'ultimo, introdotto dal legislatore nel 2013 per supportare lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese) rispetto a quelli inizialmente dichiarati".

Riguardo alle 12 persone deferite alla procura di Firenze, il reato ipotizzato è indebita compensazione di crediti inesistenti: si tratta di soggetti che "avevano già utilizzato, seppur solo in parte, i crediti individuati". (ANSA).