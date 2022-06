Coop Liguria, 2 anni lavori per riqualificare Guglielmetti

(ANSA) - GENOVA, 17 GIU - "Appena riceveremo l'autorizzazione basterà un anno e mezzo o due anni di lavori per riqualificare l'ex officina Guglielmetti attraverso la ristrutturazione totale del centro commerciale di Coop Liguria già esistente in Val Bisagno, una struttura datata del 1984, e la cessione di una parte dell'ex officina al Comune di Genova per attività produttive tra cui una rimessa Amt". Lo sottolinea il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis stamani a Genova a margine della presentazione dei risultati di bilancio 2021.

Il progetto prevede un totale rinnovamento e un ampliamento di 700 metri quadrati del centro commerciale tuttora esistente in Val Bisagno, dove rimarrà un supermercato. "Una parte della Guglielmetti verrà annessa al centro commerciale attuale per razionalizzare gli spazi, i parcheggi, le funzioni pubbliche e una parte sarà ceduta al Comune per attività produttive tra cui una rimessa Amt", spiega Pittalis. Durante i lavori Coop Liguria prevede di non chiudere l'attuale supermercato. (ANSA).